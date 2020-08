Sanremo: dal 4 al 6 settembre la quarta edizione di Soleà, festival della cultura mediterranea (Video)

Cambia sede ma non filosofia il festival della cultura mediterranea ‘Soleà’, giunto quest’anno alla sua quarta edizione all'insegna dell'“Azzurro Crime”. A villa Ormond una tre giorni di reading, spettacoli e percorsi narrativi da Calvino a Vàzquez Montalbàn. L’edizione 2020 è stata presentata questa mattina in Comune a Sanremo alla presenza degli organizzatori.

Si parte venerdì 4 e sabato 5 alle 17 e alle 19 con “Sanremo Tenebra, ombre tra i caruggi”, spettacolo itinerante di Davide Lorino ed Elisabetta Mazzullo ispirato al libro “Sanremo Segreta” di Romano Lupi e Riccardo Mandelli (ingresso 10€ - spettacolo a posti limitati).

Venerdì 4, alle 21.30, il focus su Calvino “Se una notte d’estate”, Mariangela D’Abbraccio legge pagine di Italo Calvino con estratti dal film “Lo Specchio di Calvino” con Neri Marcorè. Dialoghi e approfondimenti a cura di Alessandra Chiappori e Giuseppe Conte (biglietto 10€).

Sabato 5 alle 21.30 talk show Vàzquez Montalbàn “Racconti neri e altre storie di Pepe Carvalho”, interventi musicali di Roberto Bonazinga con Antonella Viale, Hado Lyria, Andrea Cappi. Modera Marco Vallarino (biglietto 10€).

Domenica 6 alle 21.30 monologo teatrale “Porto a porto”, ricognizione SottoMarina di un paese sbilenco di e con Marina Senesi. Impostazione regista di Cristina Pezzoli (biglietto 10€).

Le interviste

Venerdì 4 e sabato 5 settembre 2020

Luoghi vari - Sanremo

ore 17.00 e ore 19.00 (replica)

PASSEGGIATA TEATRALE

SANREMO TENEBRA

Ombre tra i caruggi

Spettacolo itinerante di Davide Lorino e Elisabetta Mazzullo

ispirato al libro “Sanremo segreta” di Romano Lupi e Riccardo Mandelli

La Sanremo che non ti aspetti. Tra parole e musica un viaggio in alcune storie “nere” della Sanremo di ieri. Casi dimenticati del ‘900, risolti e non, nati dalla ricerca di Romano Lupi e Riccardo Mandelli ed ora portati in scena in veste itinerante da due strepitosi attori e musicisti, con una passeggiata nel centro cittadino.

Biglietto: euro 10

Abbonamento a tutti gli spettacoli di Solea: euro 30

Prenotazione obbligatoria:

www.sanremo2020.eventbrite.it

Informazioni (no prenotazioni)

sanremo2020@nidodiragno.it

tel. / WhatsApp: + 39 393 875 36 37

venerdì 4 settembre 2020

Villa Ormond – corso Felice Cavallotti, Sanremo

ore 21.30

FOCUS CALVINO

SE UNA NOTTE D'ESTATE

Mariangela D’Abbraccio legge pagine di Italo Calvino

con estratti dal film-documentario “Lo specchio di Calvino” con Neri Marcorè

Alessandra Chiappori dialoga con Giuseppe Conte

Italo Calvino ci guida sempre nel suo universo che riserva inaspettate traiettorie. La selezione di brani che un'attrice amatissima come Mariangela D’Abbraccio andrà a leggere permette di ritrovare microstorie che richiamano atmosfere di provincia, sospese e dal carattere vagamente noiristico. Le introduce una giovane studiosa imperiese, Alessandra Chiappori, che, a sua volta intervista uno scrittore che ha avuto l’onore di conoscere Italo e riceverne la stima, Giuseppe Conte.

Biglietto: euro 10

Abbonamento a tutti gli spettacoli di Solea: euro 30

Prenotazione obbligatoria:

www.sanremo2020.eventbrite.it

Informazioni (no prenotazioni)

sanremo2020@nidodiragno.it

tel. / WhatsApp: + 39 393 875 36 37



Sabato 5 settembre 2020

Villa Ormond – corso Felice Cavallotti, Sanremo

ore 21.30

TALK-SHOW VÁZQUEZ MONTALBÁN

RACCONTI NERI E ALTRE STORIE DI PEPE CARVALHO

Fabio Troiano legge pagine di Manuel Vázquez Montalbán

interventi musicali di Roberto Bonazinga (contrabbasso)

con Antonella Viale, Hado Lyria, Andrea Cappi

modera Marco Vallarino

Il mondo di Pepe Carvalho è una straordinaria avventura letteraria che porta la firma di Manuel Vázquez Montalbán. A lui, al suo mondo fatto di casi polizieschi sui generis ed esperienze culinarie non meno affascinanti, è dedicata una serata di chiacchiere, emozioni e letture, portate al pubblico con la complicità di Fabio Troiano, attore di cinema e di teatro, ed orchestrate dal giornalista Marco Vallarino che dialogherà con Antonella Viale, giornalista e scrittrice, Hado Lyria, traduttrice in Italia della gran parte delle opere di Vázquez Montalbán, e Andrea Cappi, poliedrico scrittore e curatore.

Nella serata anche un ricordo di Andrea G. Pinketts, scrittore che aveva preso parte alla prima edizione di Solea, a sua volta prezioso ambasciatore del genere noir mediterraneo e ammiratore dello stesso Montalbán.

Biglietto: euro 10

Abbonamento a tutti gli spettacoli di Solea: euro 30

Prenotazione obbligatoria:

www.sanremo2020.eventbrite.it

Informazioni (no prenotazioni)

sanremo2020@nidodiragno.it

tel. / WhatsApp: + 39 393 875 36 37



Domenica 6 settembre 2020

Villa Ormond – corso Felice Cavallotti, Sanremo

ore 21.30

MONOLOGO TEATRALE

PORTO A PORTO

Ricognizione SottoMarina di un paese sbilenco

di e con Marina Senesi

impostazione registica di Cristina Pezzoli

Marina Senesi ci conduce in un ideale viaggio attraverso tutte le coste del Bel Paese, tra incontri inaspettati, casi di "mala-itanialità", scoperte storiche dimenticate. Uno spettacolo di docu-teatro che unisce indagine, ironia e leggerezza, con una colonna sonora speciale, firmata dalla Banda Osiris, e la supervisione registica della compianta Cristina Pezzoli.

Biglietto: euro 10

Abbonamento a tutti gli spettacoli di Solea: euro 30

Prenotazione obbligatoria:

www.sanremo2020.eventbrite.it

Informazioni (no prenotazioni)

sanremo2020@nidodiragno.it

tel. / WhatsApp: + 39 393 875 36 37