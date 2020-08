Come scegliere un profumo da uomo: consigli pratici

Il profumo che indossiamo rivela molto più di quel che pensiamo sulla nostra personalità e sul nostro stile. Attraverso il profumo, infatti, riusciamo a trasmettere la nostra personalità ma anche le nostre sensazioni in quel preciso momento.

Ogni profumo ha una composizione di fragranza diversa dalle altre. In genere per produrre un profumo vengono mescolati assieme dai 30 agli 80 elementi profumati che a loro volta vengono scelti tra circa 200 essenze naturali e da elementi sintetici esistenti che sono circa 2000. Numeri che fanno ben capire la difficoltà che sta nello scegliere un profumo da uomo.

Profumo da giorno e da sera

I profumi possono essere indossati in qualsiasi momento della giornata. Esistono, però, caratteristiche e note olfattive adatte per il giorno ed altre adatte per la sera. La loro differenza è proprio nell’avvolgenza e nella persistenza, quindi nella costruzione della piramide olfattiva: note leggere e fresche come gli agrumi, la lavanda, l’eucalipto, la menta sono perfette per il giorno, oppure la sera ma in estate perché smorzano il caldo. Viceversa, ingredienti intensi come l’ambra, la mirra, il patchouli, la vaniglia, il legno di sandalo, il tabacco soprattutto quando sono presenti in quantità abbondanti, rendono la fragranza adatta per la sera perché sono più calde, più intense e durano più a lungo.

Le note floreali, invece, rappresentano una via di mezzo in quanto sono perfette sia di giorno che di sera. Quelle gourmand, invece, come le note di cacao, caffè, gianduia ma anche rum, whiskey sono molto adatte la sera.

Come sostengono gli esperti, la prima regola da seguire nella scelta di profumi uomo riguarda il profumo della pelle stessa. Il profumo che stiamo per scegliere deve armonizzarsi con quello della pelle. La fragranza, infatti, valorizza l’impronta olfattiva di una persona, non la stravolge. Perciò, per scegliere il profumo giusto, è utile conoscere lo stile e le caratteristiche dell’uomo in questione.

La scelta del profumo deve rispettare anche la formulazione dello stesso. Le formulazioni più comuni sono eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, e la differenza consiste nella percentuale di olii essenziali contenuti in ciascuna tipologia. L’eau de cologne ne contiene una percentuale molto bassa, e infatti è un tipo di fragranza più leggero, mentre l’eau de parfum è a concentrazione più alta e ne consegue una maggiore persistenza sulla pelle.

Per un regalo è importante scegliere non in base al gusto, ma in base alla personalità della persona che dovrà ricevere in regalo il profumo. La scelta è un lavoro di empatia e immedesimazione, oltre che di istinto e pazienza. Acquistare una fragranza sull’impulso del momento potrebbe infatti rivelarsi un errore: diamo tempo al profumo di sprigionare tutte le sue note, non solo quelle di testa. Solo così potremo coglierne la vera essenza e capire se è adatto all’uomo a cui stiamo pensando.