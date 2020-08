Incidente questa sera intorno alle 18.30 all'incrocio tra corso Cavallotti e strada San Martino. Coinvolti nello scontro una moto e uno scooter che, per cause in fase di accertamento, sono arrivati alla collisione con la moto che è poi finita contro un'auto posteggiata a bordo strada.

L'esatta ricostruzione del sinistro è ora al vaglio della Polizia Municipale. L'uomo alla guida della moto è andato autonomamente in ospedale per via di alcune ferite.