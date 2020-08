Ventimiglia: situazione di degrado nei pressi della ferrovia, la segnalazione con foto di un cittadino

"In una zona della città di Ventimiglia il livello di degrado, di abbandono e di incuria si può paragonare ad un Paese del terzo mondo anzi, molto peggio. La zona, che ha raggiunto livelli di degrado incredibili e insostenibili, è senza ombre di dubbio la ferrovia nei pressi della stazione.

Le erbacce che crescono a dismisura, ne fanno un corollario degno di una palude malsana. Depositi di materiale ferroviario, con diversi accessori di grossi mezzi meccanici, abbandonati e gettati alla rinfusa e sparsi qua e là su una grande superfice. Sotto un cavalcavia che porta ad un quartiere della città, in un binario ferroviario poco utilizzato, bivaccano permanentemente da diversi mesi, decine e decine di giovani migranti (questo è il risultato della chiusura del campo Roja), con tutte le conseguenze inerenti l’igiene (cumoli di spazzatura, ed altro ancora).

Le inferriate che delimitano, l’area ferroviaria dal parcheggio pubblico a pagamento, in alcuni punti sono state divelte. Lungo i binari che portano a levante della città, è un continuo via vai di persone, che nulla hanno a che fare con il personale delle ferrovie, con grave pericolo per la loro incolumità.

Apparentemente questa situazione, è stata più volte segnalata ai dirigenti della stazione ventimigliese, senza nessun risultato. I cittadini, che vivono in prossimità di quella zona oltre ad essere costernati ed anche arrabbiati dall’incuria, con cui le ferrovie compartimentali gestiscono (così malamente) i propri materiali e strutture, si stanno organizzando, proponendo sit-in e flash mob, per dare risalto attraverso i giornali e televisioni, a questa ennesima e deplorevole situazione.



C.D.".