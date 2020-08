Coronavirus in Liguria: 12 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, 2 in provincia di Imperia

Sono 12 i nuovi contagiati al covid-19 nelle ultime ventiquattr'ore in Liguria. Il totale degli attualmente positivi sale però di sole 8 unità (1.389 persone).

Dei 12 nuovi contagiati, 2 sono stati refertati presso la ASL 1 imperiese, si tratta di persone positive da contatti di caso confermato. Va precisato che invece rimane stabile da diversi giorni a 72 unità, il dato delle persone positive della provincia di Imperia.

Sale a 24 il numero di pazienti positivi al Covid ricoverati negli ospedali liguri, due in più rispetto a ieri. Non cresce invece il dato degli ospedalizzati ricoverati presso l'Ospedale Borea di Sanremo, stabile a 3 pazienti. Sale invece a 107 il numero delle persone in sorveglianza attiva rispetto ai 101 di ieri.

Totale tamponi effettuati: 225.756 (+1.562)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.683 (+12)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1.389 (+11)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 9.294 (+1)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.389 (+8)

Casi per provincia di residenza

Imperia 72

Savona 222 (-1)

La Spezia 91 (+5)

Genova 808 (+2)

Residenti fuori regione/estero 66 (+2)

Altro/in fase di verifica 130 (-)

TOTALE 1.389 (esclusi 1571 deceduti e 7723 guariti)

Ospedalizzati: 24 (0 in terapia intensiva) | +2

Asl1 3 (-)

Asl2 9 (+2)

Policlinico San Martino 3 (0 in terapia intensiva)



Evangelico 0

Galliera 0

Gaslini 2 (-2)



Asl3 globale 0

Asl4 globale 1

Asl4 Sestri Levante 1

Asl5 6 (+2)

Isolamento domiciliare: 389 (+10

Totale guariti: 7.723 (+4)

Decessi: 1.571 (0)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 107 (+6)

Asl2 283 (-2)

Asl3 396 (+1)

Asl4 142 (+10)

Asl5 339 (-2)

TOTALE 1.267 (+13)

Questo il dettaglio dei nuovi casi rilevati quest'oggi:

• 2 in ASL 1 di cui: 2 contatti di caso confermato;





• 1 in ASL 2 di cui: 1 contatto di caso confermato;





• 3 in ASL 3 di cui: 1 rientro viaggio estero e 2 accessi in ospedale;





• 6 in ASL 5 di cui: 2 accessi in ospedale, 1 rientro viaggio estero e 3 segnalazioni dipartimento di prevenzione.

Si precisa che la specificazione della ASL sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.