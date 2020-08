Gancia (Lega): "Imprese italiane non hanno liquidità, serve un patto europeo per gli investimenti"

Un report di Unioncamere certifica che la vera emergenza del nostro Paese in questo momento è quello economico-produttiva: il 60% delle imprese italiane sta affrontando una profonda crisi di liquidità, in particolare le micro e piccole che costituiscono più del 90% del tessuto imprenditoriale italiano.

Ecco perché rinnovo con ancora più forza il mio appello per un patto europeo per gli investimenti, per creare le condizioni ideali per le nostre aziende per ripartire con ancora più forza".

Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.