Elezioni Regionali: l'importanza della legalità al centro dell'incontro a Imperia con Claudia Regina e Andrea Gorlero del PD

A Imperia una serata per parlare di legalità, questo il tema affrontato da Claudia Regina e Andrea Gorlero, due candidati del Partito Democratico che in queste elezioni regionali sostengono la candidatura a presidente di Ferruccio Sansa. Numerosi sostenitori hanno partecipato al confronto presso il locale Baia Salata, nel totale rispetto delle misure di distanziamento sociale e indossando le mascherine.

"Abbiamo parlato della legalità - spiega Gorlero - un tema molto delicato che attraversa tutti i settori della società civile. Ne abbiamo parlato sotto diversi punti di vista, come la legalità nel mondo del lavoro e per quanto mi riguarda nel settore della pubblica amministrazione. La legalità intesa come limite all'esercizio del potere da parte della pubblica autorità. Ho avuto una percezione d'interesse da parte dei partecipanti su un tema fondamentale per la coesione sociale e la prospettiva di sviluppo della nostra società".

"Voglio portare in regione la mia esperienza come tecnico rispetto al terzo settore, ai servizi che vanno migliorati e di cui la regione si è dimenticata in questi ultimi 5 anni. - sottolinea Claudia Regina, organizzatrice della serata - Vorrei portare la mia esperienza di 20 anni con gli enti locali per interloquire con questi enti e fare il punto sugli aspetti che vanno migliorati. Nell'agenda Sansa, nel programma, ci sono temi toccati in questo ambito, in particolare sulla disabilità e ciò che attiene alla legalità, come partecipazione attiva dei giovani ma non solo".



"Stasera abbiamo parlato di legalità, un concetto che parte dalle piccole cose, come i bambini inseriti nel nido di infanzia e che arriva piano piano a parlare di lotta contro le mafie. - conclude la candidata del PD - Mi sono spesso occupata di legalità attraverso dei progetti legati a minori che hanno commesso reati in questa provincia. La nostra è una provincia con un tasso di illegalità molto alto. Siamo noni in classifica rispetto al dato dei minori che hanno commesso reati. Questa provincia è affetta comunque da legalità. L'esperienza di Donatella Albano ne è stata la prova. Vedremo che cosa si riuscirà a fare al di là dell'esito di queste elezioni".