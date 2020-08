Sanremo: scontro tra una moto e uno scooter in via Pietro Agosti, un ferito (Foto)

Lieve incidente questo pomeriggio in via Pietro Agosti. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, una moto e uno scooter con il guidatore di quest'ultimo che ha avuto la peggio ed è dovuto ricorrere alle cure del personale medico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi. L'uomo rimasto ferito è stato soccorso dal personale della Croce Rossa che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Sanremo per le cure del caso.