Sanremo: ripulita la statua di Mike Bongiorno, qualche possibilità di individuare i responsabili dell'atto vandalico

In meno di 48 ore, è stata ripulita la statua di Mike Bongiorno a Sanremo. E' bastata una segnalazione sul giornale per attirare l'attenzione del Comune sul monumento per eccellenza che dal 2013 cattura l'interesse di cittadini e turisti, in centro città.

Da diversi giorni, la statua era stata rovinata da un atto vandalico per fortuna di lieve entità: una scritta sulla cartellina del volto storico della televisione italiana. Un brutto biglietto da visita per Sanremo, in questi ultimi giorni d'estate con la città piena di turisti.

Il gesto è stato duramente condannato dall'assessore Silvana Ormea che si è subito fatta carico personalmente di far intervenire gli operai comunali per ripulire la statua di Mike. Una pulizia avvenuta in tempi rapidi. L'assenza di segnalazioni tempestive sull'accaduto rendono oggi difficile l'individuazione del responsabile, nonostante sull'incrocio tra via Escoffier e via Matteotti ci sia una massiccia presenza di telecamere di videosorveglianza.



Difficile ma non impossibile. La Polizia Municipale di Sanremo sta passando in rassegna i numerosi filmati di videosorveglianza. Stando ad alcune indiscrezioni c'è qualche elemento utile per risalire ai responsabili che potrebbero essere raggiunti quanto prima da una denuncia per danneggiamento.