Sanremo: benvenuto del sindaco Biancheri al nuovo comandante del porto Carmela D’Abronzo

Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri ha dato il benvenuto al Tenente di Vascello Carmela D’Abronzo, nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Sanremo, prima donna alla guida della Capitaneria di Porto matuziana.

L’avvicendamento del Comando del Circondario Marittimo di Sanremo tra il Tenente di Vascello Comandante Giorgio Coppola e il Tenente di Vascello Comandante Carmela D’Abronzo avverrà il 28 agosto in forma privata.

Il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento al Comandante Coppola – che ha accompagnato il Comandante D’Abronzo a Palazzo Bellevue - per l’impegno profuso in questi anni, per la vicinanza al territorio e ai cittadini, in piena sinergia con l’Amministrazione comunale.

Sanremo ha potuto toccare con mano la professionalità, la competenza e la dedizione del Comandante Coppola e di tutto il personale della Capitaneria di Porto.

“L’Amministrazione comunale – ha detto il primo cittadino - ha sempre trovato nella Capitaneria di Sanremo un valido alleato e, ne sono certo, continuerà a trovarlo anche sotto la guida del Comandante D’Abronzo. Al Comandante D’Abronzo i più sinceri auguri di buon lavoro da parte di tutta la Città di Sanremo”.