Sanremo: 200 posti auto in piazza Eroi, settembre mese decisivo per il progetto del parcheggio interrato

I carotaggi del 2018 per il parcheggio sotterraneo di piazza Eroi

Settembre sarà il mese decisivo per l’ambizioso progetto del Comune di Sanremo per la realizzazione del tanto atteso posteggio interrato di piazza Eroi. La giunta sarà chiamata a valutare la sostenibilità economica dell’intero progetto che si finanzierà grazie agli introiti della sosta.

Saranno 201 i posti auto interrati previsti dal progetto attualmente sulle scrivanie dei tecnici di Palazzo Bellevue. Una vera rivoluzione per il sistema della sosta in una città che da sempre fa i conti con il grande traffico nei periodi di alta stagione in estate, a dicembre e nella settimana del Festival.

Al momento non si conoscono ancora ulteriori dettagli sulle tempistiche del progetto. Prima servirà il passaggio in giunta previsto per settembre che darà l’eventuale ‘ok’ una volta esaminata e approvata la sostenibilità economica del progetto. Poi si potrà pensare all’organizzazione dei lavori.