Sanremo: sporcizia sui marciapiedi e veicoli ad alta velocità, la denuncia di un lettore di San Martino

Un lettore, ci scrive per segnalare i gravi problemi che affliggono il quartiere di San Martino a Sanremo.



"Non è la prima volta che le scrivo per segnalare una situazione di degrado in una zona della nostra città. Mi riferisco a via della Repubblica a Sanremo che si presenta come primo biglietto da visita per chi arriva in città dall'Aurelia bis. Parcheggio selvaggio ovunque, impossibile per i pedoni transitare sul marciapiede lato sinistro quindi si passa lato di destra e la situazione di sporcizia, incuria, e serio pericolo in prossimità dell'incrocio con via Lamarmora e strada San Martino. Inoltre da mesi fogliame e spazzatura hanno intasato tutti i tombini provocando un torrente ogni volta che piove, ed ultimamente è capitato spesso. Mi domando: perche viene lavata la strada (carreggiata) una volta al mese ma mai i marciapiedi che sono maleodoranti e sporchi? E perchè nessun operatore comunica che i tombini sono intasati? Infine, deve scapparci il morto affinché si prendano misure di prevenzione per i pedoni? Ho già segnalato più volte la velocità con la quale arrivano auto e camion dalla Aurelia bis".