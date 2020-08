San Lorenzo al Mare: comune interviene dopo segnalazione di una turista, a fine vacanza lei ringrazia "Ci vedremo l'anno prossimo"

Una turista veneta in vacanza a San Lorenzo al Mare ci aveva scritto il 16 agosto per denunciare lo stato di degrado di alcune zone della cittadina, oggi a vacanza terminata ha desiderato ringraziare il Comune per l'intervento di pulizia.



"In questo mio ultimo giorno di permanenza in Liguria volevo cogliere l'occasione per ringraziare il comune di San Lorenzo al Mare per la pulizia fatta eseguire nei pressi della vecchia stazione all'indomani stesso della mia segnalazione... purtroppo non posso dire altrettanto per il tratto di spiaggia dove le condizioni sono rimaste ahimè inalterate fino ad oggi... ma confido sia in programma! Gli incivili purtroppo ci sono ormai ovunque, non solo qui, l'importante è che l'amministrazione comunale cerchi sempre di garantire ai cittadini residenti e a chi ci transita (per vacanza nel mio caso) la pulizia il decoro e la sicurezza pubblica. All'anno prossimo".