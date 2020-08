Imperia: pericolo per i pedoni in via Argine Sinistro, lettore chiede attraversamento pedonale

Il lettore Gino Boffa segnala la necessità di avere un attraversamento pedonale in via Argine Sinistro a Imperia.

"Da quanto hanno ripristinato la segnaletica stradale e asfalto, in Via Argine Sinistro civico 80, si sono dimenticati di mettere un attraversamento pedonale. Tutti i giorni in questo punto c’è da farsi il segno della croce ad attraversare la strada dato la velocità folle dei veicoli in arrivo. Ci sono anziani che hanno problemi di mobilità nonché mamme con i passeggini, il cui rischio è quotidiano nell’attraversare questa strada. Si invita il comando della polizia municipale a prendere urgenti provvedimenti prima che accada qualche sinistro spiacevole".