Bordighera: motorini occupano ingresso al sottopassaggio pedonale, lettore "L'inciviltà regna indisturbata"

Il lettore Alberto F. segnala una situazione di inciviltà a Bordighera.



"Segnalo a Voi l’inciviltà che regna indisturbata nel sottopassaggio pedonale a Bordighera, in Via Ferrara, che porta in spiaggia. Tutti i santi giorni una selva di moto e motorini parcheggiati nello spazio riservato all’accesso pedonale alla spiaggia! Accesso che dovrebbe essere riservato non solo ai pedoni ma anche alle carrozzelle visto che proprio in quel particolare sottopassaggio si raggiunge l’unico stabilimento balneare di Villa Sorriso. Non si può sempre delegare alla Polizia Locale l’ingrato compito di controllare il via vai dei bagnanti motorizzati, serve una educazione civile di rispetto per gli altri e per le normative: sopra la volta del medesimo sottopassaggio c’è un bel divietò di accesso ai motoveicoli e ciclomotori!"