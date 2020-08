Ventimiglia: Memorial Paganelli alla bocciofila di Roverino, vince la coppia Di Nardo - Gaglione

Domenica 23 agosto presso il Bocciodromo "Sandro Pertini" sui campi della storica Bocciofila Roverino si è svolto il 1° Memorial Franco Paganelli gara a coppie a cui hanno preso parte 16 formazioni provenienti da Liguria e Piemonte. La competizione è stata diretta da Ianni Paolo.



"Le agguerrite formazioni si sono date battaglia sin dalle prime partite del mattino mostrando un ottimo livello di gioco nonostante il caldo umido presente costantemente durante tutta la giornata. - raccontano i promotori del torneo - In semifinale si sono scontrati Di Nardo e Gaglione della Boccia Carcare che hanno avuto la meglio sulla coppia della UB Roverino Cricca/Milani per 13-10 dopo una partita tiratissima. Più agevole la semifinale, per Anfosso e Di Michele della UB Roverino nel derby tutto 'roverinasco' contro Arnaldi / Bonati finito con un secco 13 a 3. Nella finalissima hanno avuto la meglio Di Nardo e Gaglione su Anfosso e Di Michele per 13-3".



Il memorial è stato organizzato dalla Bocciofila Roverino in collaborazione con l'Associazione Culturale Franco Paganelli. "Moltissimo pubblico si è alternato durante la giornata di gara. Molto toccante la premiazione dove si sono alternati interventi di amici, politici, parenti e gente comune che hanno voluto ricordare la figura di Franco Paganelli" - concludono.