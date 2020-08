Podismo: Daniele Carlini e Miriam Bazzicalupo vincono la “Corsa delle 5 borgate”

Si è svolta ieri sera a Ville San Pietro, nell’entroterra di Imperia, la prima edizione della “Corsa delle 5 borgate”. Anche il movimento podistico sta infatti riprendendo la propria attività, seppur con le dovute accortezze legate all’emergenza Covid-19. L’organizzazione ha messo in atto le misure necessarie per svolgere in sicurezza l’evento, tra cui la partenza scaglionata con sei atleti per volta. Si è trattato quindi di una sorta di cronometro a distanza, con una formula innovativa e affascinante al tempo stesso.

Il percorso, su una distanza di 7 Km con salite e discese impegnative, ha permesso ai partecipanti di scoprire alcuni degli angoli più belli del territorio. La prima parte si è infatti sviluppata all’interno delle vie della frazione, mentre la seconda ha portato i concorrenti fuori dall’abitato tra sentieri e mulattiere. Al via anche alcuni atleti giunti dalla vicina Francia.

La vittoria è andata a Daniele Carlini e Miriam Bazzicalupo, entrambi portacolori dell’AS Foce Sanremo. A stilare la classifica è stata l’Associazione Cronometristi Riviera dei Fiori. La pioggia, iniziata a scendere proprio nei minuti precedenti lo start, non ha condizionato una giornata di festa e allegria vissuta all’insegna dello sport. I complimenti sono andati agli organizzatori (guidati da Cristian, Lele e Mirella) e a tutti i volontari presenti sul percorso, per aver curato ogni dettaglio. La cerimonia di premiazione è stata condotta dallo speaker ufficiale Andrea Ferrua.

Di seguito le classifiche delle prime posizioni e a seguire la video intervista con Cristian Mallardo e Lele Ferrero. (Le foto in gallery sono di Stefano Garibbo).

Classifica maschile :

1° Daniele Carlini (Foce Sanremo) in 27’09”9

2° Mirko Garello (libero) +2’00”3

3° Ivan Acquarone (Imperia Trail) +2’22”4

4° Maurizio Ferratusco (Pro San Pietro Sanremo) +2’51”0

5° Simone Garibbo (Foce Sanremo) +3’41”2

Classifica femminile :

1° Miriam Bazzicalupo (Foce Sanremo) in 35’00”

2° Stefania Iberto (Marathon Club Imperia) +57’2

3° Benedetta Cammalleri (Albenga Run) +2’58”1

4° Marina Marchi (Atletica Arcobaleno Savona) + 3’14”3

5° Marina Zapponi (Marathon Club Imperia) + 3’21”2