La “terapia del blu”. I benefici del blu a favore della salute

Quante volte ti è successo di provare una piacevole sensazione di pace e relax passeggiando in riva al mare? C’è una spiegazione scientifica al senso di tranquillità che si prova vicino all’acqua, che sia il mare, un lago o, semplicemente, una fontana: è la cosiddetta terapia del blu. Scopri di che cosa si tratta con Fab SMS!



Lo studio condotto dall’Istituto di Barcellona Secondo un recente studio condotto dall’Istituto di Barcellona per la salute globale, e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Environmental Research, passeggiare in ampi spazi blu, dove ci sono mari, fiumi, laghi e fontane, favorisce il benessere fisico e mentale. La ricerca è stata condotta su un campione di 59 adulti che, per una settimana, hanno effettuato passeggiate di 20 minuti in uno spazio blu (spiaggia, lago o fiume), in un’altra settimana si sono mossi in città e nella terza hanno semplicemente riposato a casa.



L’acqua, spazio di benessere Gli studiosi hanno analizzato la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca dei partecipanti prima, durante e dopo ogni attività e, tramite la somministrazione di questionari, hanno studiato le loro sensazioni. I ricercatori hanno osservato un miglioramento significativo del benessere e dell’umore subito dopo la camminata. In particolare, passeggiare al mare sulla spiaggia di Barcellona, ha contribuito a migliorare l’umore, la vitalità e la salute mentale dei partecipanti. Gli studiosi non hanno identificato alcun beneficio per la salute cardiovascolare, sebbene ritengano che ciò possa essere dovuto al modo in cui lo studio è stato progettato. “Abbiamo valutato gli effetti immediati di una breve passeggiata- sotttolineano gli autori dello studio all’Ansa- l’esposizione continua e duratura a questi spazi potrebbe avere effetti positivi sulla salute cardiovascolare che non siamo stati in grado di osservare in questo studio”.



La terapia del blu apre nuovi scenari Questo nuovo studio getta luce su una questione davvero interessante: la terapia del blu potrebbe rivelarsi un ottimo aiuto per chi soffre di disturbi dell’umore, soprattutto se abbinata a una buona esposizione ai raggi solari, che a loro volta hanno importanti benefici per la nostra salute psico-fisica.

