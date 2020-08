Sanità, Cozzani (Cambiamo): “Sansa studi prima di parlare, se avesse sbirciato meglio gli appunti di Toti avrebbe visto il piano autunnale anti-covid. Ripetere menzogne non le rende vere”

“Perché Sansa non studia un po’ invece di infarcire i suoi discorsi di imprecisioni, alcune involontarie, altre biecamente strumentali e vagamente iettatorie, in linea, del resto, con il suo programma e un personale politico che lo accompagna che brilla per cupezza (è un ossimoro, Sansa non ti agitare)?". Così scrive in una nota Matteo Cozzani, coordinatore della Lista Toti Presidente,

"Stupisce che a Sanremo - continua Cozzani - l’aspirante Presidente non abbia fatto i complimenti a una sanità, quella del ponente, che ha retto straordinariamente l’urto del coronavirus. Stupisce che Sansa, proprio a sbirciare negli appunti, non abbia letto il piano autunnale anti-Covid presentato solo qualche giorno fa. Ripetere come dischi rotti delle menzogne, non le rende vere. Così come essere candidato da una variopinta accozzaglia di partiti, non rende un uomo adatto a governare. E tutti i giorni l’ex giornalista ne dà dimostrazione inappuntabile”.