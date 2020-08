Ferme per guasti numerose carrozze del trasporto regionale ligure, i Sindacati chiedono incontro urgente

“Ci risulta che circa il 10% delle carrozze del parco rotabili del trasporto regionale in Liguria (media distanza, Vivalto e piani ribassato) sia attualmente fermo per guasto. Una quarantina di carrozze guaste equivalgono a diverse migliaia di posti non disponibili ogni giorno sulla nostra rete. Ciò non fa che aggravare la situazione, che abbiamo già denunciato, di insufficienza del servizio complessivo”. Ad intervenire sono le segreterie regionali di FILT, UILT, FAST, ORSA che richiedono un incontro urgente con la dirigenza di Trenitalia e l’assessore regionale ai trasporti Berrino.

“A ciò si aggiunga – continua la nota - che la regione non ha ancora ripristinato il 100% del servizio pre Covid, nonostante gli indennizzi previsti dai provvedimenti di legge che garantiscono la copertura totale del corrispettivo anche in presenza di soppressioni per misure di contenimento sanitario, e maggiori risorse per il tpl per circa 900 milioni sul fondo nazionale trasporti, per maggiori costi e minori introiti".

"Non comprendiamo pertanto l’inerzia di Trenitalia, anche in vista della prossima riapertura delle scuole, visto che a nostro avviso non sta mettendo in campo ogni azione necessaria all’aumento dei posti offerti. Per ammissione stessa della Regione, che ha deciso di derogare all’ordinanza del Ministero della Salute del primo Agosto sul contingentamento dei posti a sedere dei treni regionali, i posti offerti in Liguria sarebbero insufficienti rispetto alle necessità del territorio".

"È quindi assolutamente necessario mettere in campo tutte le energie disponibili per trovare finalmente una soluzione ai problemi della manutenzione rotabili in Liguria, disfunzioni che denunciamo da tempo: una generale disorganizzazione aggravata dalla progressiva dismissione delle officine di Genova non è la ricetta adatta. Richiediamo pertanto un incontro urgente in merito”.