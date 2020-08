Elezioni regionali: Sanremo, il 1° settembre a Villa Nobel un confronto con il candidato Luigi Sappa

Martedì 1° settembre, nella splendida cornice di Villa Nobel a Sanremo, si terrà un incontro pubblico di Luigi Sappa, candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali. Sarà un'occasione per parlare delle problematiche del ponente e in generale di tutto il territorio provinciale, insieme a sindaci, imprenditori, rappresentanti della società civile, cittadini.



“Un confronto aperto sulle idee e sulle cose da fare - dice Sappa - per focalizzare i temi fondamentali per il rilancio e la crescita del nostro ponente ligure, temi che dovranno trovare assolutamente la giusta attenzione nel prossimo consiglio regionale”.

"Dopo l’intervento di Sappa e il confronto aperto, seguirà un rinfresco nel parco della Villa. L’organizzazione raccomanda a tutti di portare la mascherina" - fanno sapere.