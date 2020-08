Elezioni regionali, Marco Scajola: “Pista ciclopedonale giusta unione tra pianificazione urbana, riqualificazione e investimenti per dare impulso all’economia del Ponente”

“Il progetto della pista ciclopedonale è nato da una meticolosa pianificazione urbanistica attuata in questi anni, finalizzata alla messa in sicurezza ed alla riqualificazione del nostro splendido territorio, fornendo ai Comuni strumenti rapidi e concreti - afferma Marco Scajola - in questi anni sono stati finanziati oltre 10 milioni di euro ai Comuni del Ponente ligure, per realizzare le tratte di Ospedaletti, Vallecrosia, San Lorenzo al Mare, Diano Marina, Andora e per effettuare interventi sul sedime ferroviario dismesso di Ventimiglia e Taggia. Inoltre, ci siamo adoperati per sostenere Imperia nell’ottenimento dei fondi del bando Periferie. Abbiamo svolto molte riunioni insieme alle Ferrovie per aiutare Comuni e territorio nello sviluppo e ad effettuare un’azione coordinata. La pista ciclopedonale rappresenta una straordinaria opportunità il nostro territorio, il suo rilancio e la sua completa riqualificazione, con annesso un grande impulso economico. Insieme alla Regione Lazio ed alla Regione Toscana stiamo portando avanti, attraverso ad accordi già sottoscritti, la realizzazione della ciclovia tirrenica, ovvero un’unica grande pista che collegherà le tre Regioni e che rappresenterà una tipicità internazionale di straordinaria rilevanza ed importanza per tutto il territorio”.