Elezioni regionali: Magdi Allam a Sanremo per sostenere Gianni Berrino, "Condivisione di valori e ideali" (Foto e video)

Ieri sera molte persone hanno preso parte alla presentazione di 'Stop Islam' con il famoso giornalista e scrittore Magdi Cristiano Allam. L'incontro nell'ambito della campagna per le elezioni regionali della Liguria (20 - 21 settembre) è stato organizzato a sostegno di Gianni Berrino, candidato di Fratelli d'Italia per la provincia di Imperia e assessore regionale uscente. Alla serata erano presenti numerosi esponenti del partito della leader Giorgia Meloni e anche l'altra candidata espressa per la circoscrizione locale, Veronica Russo.

Un appuntamento di approfondimento su alcune tematiche d'attualità organizzato dal coordinamento Riva Destra, rappresentato in Liguria da Andrea Marrone che ha detto: "Siamo convinti che queste persone, Gianni Berrino e Veronica Russo, siano il futuro per la Liguria e tutto il partito e Riva Destra è con loro".



"Ho apprezzato in Gianni la sua grande capacità di promuovere il turismo, il tema dell'occupazione e dei trasporti. Sono qui nella condivisione di valori e ideali. Stop Islam è un tema di grande attualità quando ci si raffronta con il tema dell'immigrazione in senso lato, il tema dell'islamizzazione dell'Europa che necessita di una conoscenza corretta della realtà. - ha dichiarato Magdi Cristiano Allam - La Francia, qua a due passi, ci dice che se la situazione non viene gestita correttamente le conseguenze possono essere tremende, sul piano della sicurezza e della nostra civiltà. Ringrazio Gianni e ritengo che la sua esperienza e competenza meritino di essere riconfermate nel prossimo consiglio regionale della Liguria".

"Un grazie a Magdi per essere qua a Sanremo per parlare di un tema spinoso. - ha aggiunto il candidato Gianni Berrino - Il titolo del suo libro è molto duro e induce a non fermarsi al solo titolo e di leggere tutto perchè dentro ci sono scritte cose molte importanti sul tema dell'immigrazione e sul tema dell'integralismo che noi combattiamo. La nostra deve essere una società di pace, condivisa da molti. L'Italia è un paese dove tantissime persone hanno scelto di vivere in santa pace e contribuendo alla grandezza della nostra nazione. Ognuno dovrebbe essere libero di esprimere le proprie opinioni con il coraggio che ha Magdi portando avanti un esempio di un'Italia che non è formata solo da persone che sono nate in Italia da generazioni ma anche da un'Italia formata da italiani che hanno deciso di vivere in Italia e condividere il nostri valori".