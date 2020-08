Elezioni Regionali: a Sanremo, Alessandro Piana conquista la 'vecchia guardia' della Lega Nord

E dai social arriva una nuova foto che vede ritratti gli ex amministratori pubblici di Sanremo e della Provincia di imperia della Lega Nord (oggi Lega) che da qualche tempo avevano lasciato la politica.

Una foto che vede seduti al fianco di Alessandro Piana, capolista candidato della Lega in provincia di Imperia e presidente uscente del consiglio regionale della Liguria, tra gli altri, l'ex Presidente del consiglio Comunale Marco Lupi, affiancato dagli ex consiglieri comunali: Nicolino Del Sole e Alessandro Burato, nonché l'ex presidente del Istituto Borea, Marco Rossi, l'ex Presidente del consorzio deleghe in Agricoltura Enzo D'Agostino nonché l'allora consigliere di amministrazione di Sanremo Promotion, Simeon Simmeonov.

Le dichiarazioni social riportano le considerazioni di stima che i suddetti hanno nei confronti di Piana. “La 'vecchia guardia' che si ritrova con un amico col quale abbiamo condiviso momenti belli, di forti ideali, per oltre 20 anni, non solo è piacevole ma fa nascere la voglia di dargli una mano per fargli continuare l'ottimo lavoro che ha svolto in Regione per la Liguria ed in particolare per il nostro territorio. Bravo Alessandro!” Questa 'vecchia guardia' pare quindi essersi riunita attorno alla candidatura di Piana, riprendendo, di fatto, una attività che si era interrotta per qualche tempo.