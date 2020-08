Da Ventimiglia Mabel Riolfo (Lega) lancia la propria corsa alle elezioni regionali: “Non siamo l'ultima, ma la prima provincia d'Italia al confine con la Francia” (Video)

Mabel Riolfo ha scelto la sua Ventimiglia per dare il via alla campagna elettorale che la vede in corsa per le prossime elezioni regionali tra le fila della Lega.

Questa sera allo stabilimento balneare “Il Maestrale” sulla passeggiata Trento e Trieste si sono ritrovati tutti i principali rappresentanti locali del 'Carroccio' per la presentazione ufficiale della corsa di Mabel Riolfo alle regionali del prossimo 21 settembre. Alla presentazione hanno preso parte anche Alessandro Piana e l'On. Flavio Di Muro.

“Sembra che il Ponente sia l'ultima provincia d'Italia, ma in realtà è la prima e come tale deve essere trattata - ha dichiarato Mabel Riolfo - quando arriviamo dalla Costa Azzurra dobbiamo trovare un confine diverso. Porto la mia esperienza come avvocato e come consulente legale del Comune di Ventimiglia, mi sento di poter portare in Regione le istanze del mio territorio”.

