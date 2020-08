alvoto – Antonio Bissolotti (Liguria Popolare): “Dare dignità al ponente ligure, affinché non sia ai margini della regione”

Antonio Bissolotti, candidato al consiglio regionale nella lista “Forza Italia – Liguria Popolare”, è stato ospite della prima puntata di #alvoto di questa settimana. Nell’intervista, curata da Federico Marchi, il vicepresidente regionale di Liguria Popolare, ha parlato del ruolo che deve avere il ponente ligure all’interno della regione. “Il senso di ridare dignità al nostro ponente credo sia una priorità per tutti – ha detto - Genova è sempre stata un po’ matrigna nei confronti di questo territorio. Siamo un po’ considerati ai confini dell'Impero e quello che accaduto alle infrastrutture ne è la prova più evidente. Siamo scollegati da tutti , abbiamo un Freccia Rossa che arriva a Genova e poi gira verso La Spezia senza considerarci, dobbiamo completare l’Aurelia Bis e il raddoppio ferroviario, le autostrade sono in una situazione disastrosa. Quando parlo della sanremesità della mia candidatura, non faccio un discorso campanilistico. E’ la presa d’atto di una situazione che nessuno può discutere: Sanremo è sicuramente la città più conosciuta e importante della provincia, quindi nel momento in cui tira la città di Sanremo gira tutta economia della provincia. Noi, all’epoca dell’Amministrazione Bottini, portammo il casinò ad incassare più di 100 milioni di euro, fondi che poi andarono anche al resto della provincia di Imperia e a parte di quella di Savona”.

Bissolotti ha poi parlato di occupazione giovanile e di valorizzazione dell’entroterra “Non bisogna ricordarsi dell’entroterra solo in campagna elettorale, vedo in questi giorni colleghi candidati che vanno in visita a paesi dei quali fino a ieri non conoscevano neanche l’esistenza”. Infine una riflessione sulla lista che vede l’alleanza elettorale tra Liguria Popolare e Forza Italia. “In pochi si sono accorti che nella lista ci sono due capolista – ha detto Bissolotti – In provincia di Imperia c’è questa cosa che è unica. Io e Ginetto Sappa siamo sicuramente le persone nella lista che hanno maggiori esperienze ed hanno amministrato in maniera importante. Le regionali più di ogni altra elezione hanno bisogno di persone che hanno già avuto esperienze amministrative e hanno dimostrato capacità nei territori. In Regione servono competenze. Ricordiamo che questa è un’alleanza esclusivamente elettorale, siamo due realtà diverse, uno è un partito nazionale (Forza Italia) e noi siamo un movimento civico regionale (Liguria Popolare), ma ognuno con pari dignità nel simbolo e nelle candidature”.

Guarda l’intervista integrale: