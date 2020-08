Sanremo: mercoledì prossimo, presentazione libro 'Son io il custode di mio fratello? Scritti sulla sapienza orientale e la cultura occidentale' di Ananda Kentish Coomaraswamy

La libreria La Fenice libri antichi e moderni è lieta di invitarvi mercoledì 26 agosto alle ore 18 sul piazzale antistante la libreria per la presentazione del libro: 'Son io il custode di mio fratello? Scritti sulla sapienza orientale e la cultura occidentale' di Ananda Kentish Coomaraswamy – Lo Studiolo Edizioni, 2020.

L’evento si svolgerà all’aperto nel rispetto delle norme anticovid per garantire la sicurezza dei partecipanti.



Ananda Kentish Coomaraswamy è stato Dottore di Ricerca in Arte Indiana, Persiana e musulmana presso il Museum of Fine Arts di Boston, è considerato uno dei più grandi studiosi di arte indiana, di simbologia e di rapporti culturali tra Oriente e Occidente.

Presentiamo qui una nuova traduzione dall’inglese dei sette saggi sulle differenze culturali ed etiche tra Oriente e Occidente, a partire dal significato di cultura e sapienza, che non sono sinonimi, per poi trattare del falso problema dell’alfabetismo e delle varie forme assunte dalla Philosophia Perennis (che sia l’Induismo, il Buddhismo, l’Ebraismo, il Cristianesimo o l’Islam), che come dialetti di una stessa lingua universale, si adattano per farsi comprendere dalla porzione di umanità a cui si rivolgono, secondo i tempi e i luoghi.

Il volume sarà presentato da Sergio Castellino e da Faris La Cola, che ne ha curato l’edizione.

Nel corso dell’evento saranno lette alcune lettere di René Guénon, sommo metafisico del Novecento, indirizzate a Coomaraswamy, tratte dalla corrispondenza intercorsa tra loro dal 1935 al 1937.



Sergio Castellino insegna Scienze Naturali presso il Liceo Cassini di Sanremo, ha 61 anni ed è alla prima pubblicazione come curatore; da molti anni si interessa di Tradizione nelle sue varie accezioni, specie attraverso le opere di René Guénon e Ananda Kentish Coomaraswamy.



Faris La Cola, (in arte Freddy Colt) musicista e saggista, patron delle Edizioni Lo Studiolo, è Presidente del Consiglio Direttivo dell’Accademia della Pigna.



DOVE:

La Fenice libri antichi e moderni

Piazza V. Muccioli 5 - Sanremo

tel. 0184 572002

info@lafenicelibriantichi.com

QUANDO:

Mercoledì 26 agosto alle ore 18