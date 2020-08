Ventimiglia: proseguono controlli e pulizia nelle zone usate come giacigli di fortuna dai migranti (Foto)

Continua l’opera delle forze dell’ordine, su richiesta dell’Amministrazione comunale, nel controllo continuo e costante del territorio ventimigliese, per migliorare l’immagine dello stesso, in relazione alla massiccia presenza di migranti.

La zone del centro è controllata e, al momento non vede presenze incontrollate ma l’iniziativa dell’Amministrazione, portata avanti con l’aiuto di tutte le forze dell’ordine, continuerà. Gli arrivi di migranti in città non diminuiscono e, secondo fonti ben informate, avrebbero raggiunto quota 350.

Il lavoro della Docks Lanterna, insieme a residenti che percepiscono il reddito di cittadinanza ed altri assegnati ai lavori socialmente utili, non si ferma. Notte e giorno le forze dell’ordine presidiano le zone più utilizzate dai migranti come giacigli di fortuna mentre, nel corso della giornata, viene portata a termine la pulizia dei vari anfratti. Vengono raccolti rifiuti di ogni genere, con ovviamente costi straordinari per il Comune.

Un problema, quello della presenza di migranti in città, che si acuisce con le ‘riammissioni’ dei francesi. Le forze dell’ordine transalpine, infatti, ogni giorno riportano al confine di San Luigi decine di persone che vengono fermate sul territorio oltre confine. La storia si ripete ogni giorno e, quotidianamente, i migranti tentano di tornare in Francia. A volte con buoni risultati e altre no.

E, come si vede dalle foto, purtroppo il loro ‘passaggio’ rimane fissato da situazioni di degrado e sporcizia lasciata ovunque. In centro, e in particolare sul Roya, la situazione viene monitorata ogni giorno. Ora gli interventi si sposteranno anche nelle zone periferiche.