Ventimiglia: mobilitazione di soccorsi per salvare migrante caduto in un dirupo

Soccorsi nella notte per un migrante caduto in un dirupo a Ventimiglia. Sul posto sono intervenute le squadre del personale medico del 118, un'ambulanza e i vigili del fuoco. L'uomo non ha riportato gravi ferite ma è stato trasferito in Ospedale per accertamenti. Sull'accaduto stanno indagando le forze dell'ordine.