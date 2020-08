Sanremo: resta in coma farmacologico la donna investita venerdì notte in corso Matuzia

Samanta Bersani, 34 anni, originaria di Chivasso, resta in coma farmacologico all'ospedale 'Borea' di Sanremo. Le sue condizioni sono ancora gravi dopo essere stata investita da un'auto sulle strisce pedonali in corso Matuzia nella notte tra venerdì e sabato. Stava attraversando insieme ai figli quando una vettura, condotta da una donna della zona, l'ha travolta.

Nelle prossime ore i medici decideranno se tentare il risveglio per un eventuale trasferimento al 'Santa Corona' di Pietra Ligure. Intanto le forze dell'ordine proseguono nelle indagini per un'esatta ricostruzione della dinamica. Per il momento la donna alla guida dell'auto non è stata iscritta nel registro degli indagati.