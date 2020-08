Nuovi grattacapi per via dei guasti alla fogna. Nelle scorse ore si è registrato un guasto con sversamento di acque nere da un tombino sul camminamento che unisce il piazzale Dapporto ai bagni Lido Fontana.

Per questo il Comune ha stabilito il divieto di balneazione per le spiagge che si trovano nel tratto di mare che va dai Lido Fontana alla scogliera di piazzale Dapporto lato Ovest, compresi. Saranno apposti i cartelli in modo da avvisare i bagnanti.

Un problema non da poco in alta stagione.