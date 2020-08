Sanremo: progetto Palazzetto dello Sport, il Comune si affida a un avvocato esterno per il supporto al RUP

La complessa procedura per la realizzazione del Palazzetto dello Sport di Pian di Poma richiede uno sforzo non da poco anche sul piano legale e burocratico, motivo per il quale Palazzo Bellevue ha scelto di investire per richiedere il supporto di un avvocato esterno.

Il 30 ottobre scorso è stato stipulato il contratto in leasing costruendo con la ‘Sicrea’ per l’affidamento, la costruzione e la manutenzione dell’impianto sportivo per 20 anni. Poi il 24 giugno la comunicazione di ‘Sicrea’ in merito all’avvio della procedura concorsuale con il coinvolgimento del ‘Consorzio Servizi e Appalti’ di Reggio Emilia che si è reso disponibile a intervenire nella realizzazione dell’opera.

“Il Comune di Sanremo - si legge nel documento di Palazzo Bellevue - al fine di valutare la correttezza della procedura inerente l’opera in oggetto, considerata la complessità della materia e vista la carenza di personale in organico, anche in relazione ai compiti di istituto assegnati, ha ritenuto di affidare a un soggetto esterno l’esecuzione dell’attività professionale relative all’assistenza nell’ambito del contratto di partenariato pubblico privato”.

Da qui la scelta di affidare l’incarico di supporto al RUP all’avvocato Giorgio Lezzi dello studio milanese ‘Osborne Clark’ per un importo di 12.688 euro.