Sanremo: dopo la nostra segnalazione I Deplasticati entrano in azione per ripulire San Romolo

Dopo la nostra segnalazione sulle condizioni di degrado e sporcizia nelle quali versa la zona di San Romolo in pieno agosto (leggi la notizia cliccando QUI), I Deplasticati entrano in azione per sistemare la zona e fare tutto ciò che ancora non è stato fatto: pulire.

L'appuntamento è fissato per le 10.30 sul prato di San Romolo per un lavoro collettivo che servirà alla sistemazione dell'intera zona da tutto ciò che persone incivili e maleducate hanno abbandonato nell'ultimo periodo.

Al termine del lavoro I Deplasticati si concederanno un momento di relax con il pic nic previsto per l'ora di pranzo, sempre sul prato. L'invito per la pulizia e per il banchetto immerso nella natura è aperto a tutti.