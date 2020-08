La compagnia teatrale ‘I Cattivi di Cuore’ organizza un laboratorio permanente di Teatro.



“I percorsi proposti sono tre – si spiega nel comunicato -, così come tre sono le sedi che li ospiteranno (il mercoledì a Sanremo presso l'Associazione’New Crazy Dance’ in Via Giovanni Pascoli, 72, il giovedì a Imperia presso il Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia, 14 e il lunedì a Bordighera, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele di Savoia, 172) e hanno in comune l'Amore per il Teatro.

Il primo percorso dedicato ai più piccini dagli 8 ai 13 anni dal titolo ‘ScopriAMOci’, nella fascia oraraia 17-19, è incentrato sul gioco teatrale come strumento per prendere coscienza di sé, del proprio corpo, delle proprie emozioni, delle proprie potenzialità in relazione all'altro.

Il secondo rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, dalle ore 19 alle 21, ‘IncontriAMOci’ è basato sulla condivisione di esperienze, idee, sensazioni per un Teatro collettivo che punta alla coralità, ponendo l'accento sul teatro come gioco di squadra in cui l'apporto di ognuno è fondamentale alla riuscita del tutto, in cui attraverso lo scambio e l'incontro si possono raggiungere risultati inattesi e sorprendenti.

Il terzo, pensato per adulti dai 18 ai 99 anni, ‘LiberiAMOci’, si terrà dalle 21 alle 24 e ha come obiettivo quello di mettere a nudo le nostre anime alla ricerca di una libertà che nel mondo contemporaneo è sempre meno probabile. Libertà di parola, di pensiero, di espressione, di respiro, costruendo un ambiente di fiducia reciproca che possa essere terreno fertile per la creazione di un percorso di apprendimento artistico e personale.

I percorsi prevedono momenti di confronto col pubblico durante l'anno, oltre alla messa in scena di saggi finali.

I corsi saranno condotti da Giorgia Brusco, attrice, regista e drammaturga che da anni si occupa di didattica teatrale, da poco vincitrice del Premio M. Fratti per la Drammaturgia di New York col testo ‘Briciole di allegria’ che sarà tradotto e pubblicato in lingua inglese ed allestito a New York nella prossima stagione, del Premio ‘XS testi di scena’ di Salerno con ‘Il veleno dell'indifferenza’ sul tema della violenza sulle donne e del Premio ‘A. Conti’ con ‘Il raccolto’.

I partecipanti avranno la possibilità di essere inseriti nelle produzioini della Compagnia ‘I Cattivi di Cuore’ che, con le sue produzioni, da 25 anni porta in giro per tutta Italia il nome di Imperia, ottenendo importanti riconoscimenti in altrettanti Festival Nazionali quali: Festival Nazionale d'Arte Drammatica di Pesaro, La Maschera d'Oro di Vicenza, Festival Al Castello di Gorizia, Festival teatrale XS di Salerno, Premio Giorgio Totola di Verona, Folle d'oro di Fossano, Festival MacerataTeatro, Trofeo Catullo di Sirmione, l'Estate di San Martino di San Miniato, Sipario d'oro di Rovereto.

Le lezioni partiranno dal 14 Settembre secondo i giorni e gli orari delle varie sedi. A causa delle restrizioni anti-Covid le classi non potranno superare il numero di 10 iscritti (per Sanremo) e di 12 per Imperia e Bordighera. E' quindi gradita la preiscrizione (tel. 393-1329581 o cattividicuore@fastwebnet.it). Prevista una lezione di prova gratuita”.

Annegati nel mondo fittizio dei social abbiamo sempre più bisogno di relazioni vere, oneste, sincere, di ritrovare la nostra PASSIONE che sembra sbiadita dietro agli occhi incollati agli schermi che ‘scrollano’ e non si soffermano su nulla. Il ‘qui e ora’ del Teatro diventa sempre più una necessità. Abbiamo bisogno di ritrovare la nostra sensorialità, di riscoprire le nostre emozioni, il dialogo, la parola. Quest'anno accademico, in cui saremo costretti a fare i conti con le mascherine e il distanziamento sociale, sarà una grande sfida ritrovarsi e anche se non potremmo stringerci realmente la mano lo faremo con l'immaginazione nell'attesa di poterlo fare davvero, ma partiremo per questa nuova grande avventura con la passione che ci contraddistingue perché di Teatro abbiamo bisogno come l'aria.