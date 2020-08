Imperia: tra i neo assunti al porto di Ventimiglia ‘Cala del Forte’ anche un ex dipendente Agnesi “Mi sono dovuto reinventare, questo è il mio nuovo inizio” (Video)

Tra i quattro primi assunti al nuovo porto di Ventimiglia ‘Cala del Forte’ spicca la storia di Marco Matarese, reinventatosi ormeggiatore e manutentore a 53 anni.

Matarese è un ex dipendente Agnesi, rimasto a casa dopo la chiusura della storica azienda del capoluogo, e ora per lui si apre una seconda chance in una delle infrastrutture cruciali per il futuro del turismo a Ponente, anche in stretta correlazione con la Francia e con il Principato di Monaco.

“Sono un ex dipendente Agnesi, mi sono dovuto reinventare facendo leva sul mio diploma di tecnico nautico, ho fatto il corso lo scorso anno e mi hanno comunicato a settembre che avrei fatto parte del nuovo staff di ‘Cala del Forte’, doveva essere a febbraio ma iniziamo ora - commenta ai nostri microfoni Marco Matarese - è stata una bella iniezione di adrenalina, vivendo un periodo particolare rimasto a piedi dalla Agnesi è un nuovo inizio in un ambiente che è stato sempre il mio sogno”.