‘Chef Colletti Giuseppe’, un gruppo facebook per chef e appassionati di cucina

Nato quasi per gioco in quarantena il 30 aprile 2020 da un’idea del giovane chef del ponente ligure Giuseppe Colletti, in meno di quattro mesi ha superato i 10mila iscritti. Si tratta del gruppo facebook ‘Chef Colletti Giuseppe’ che in poco tempo è diventato punto di riferimento di chef e appassionati di cucina.

“È piaciuto moltissimo – ci spiega Giuseppe Coletti - perché è alla portata di tutti, casalinghe, appassionati di cucina e non solo. Ormai abbiamo follower in tutta Italia e addirittura in giro per il mondo, ad esempio centinaia di persone ci seguono dall'Inghilterra, dall'America, dall'Austriala, Brasile, Iraq, Algeria, ecc. ecc... Non si pensava ad un successo così inaspettato, ma le persone trovano interessante questo gruppo proprio perché sono liberi di postare foto e ricette senza essere giudicati da nessuno.

Lo spazio principale è dedicato agli utenti ma all'interno del gruppo abbiamo chef professionisti che possono dare una mano e dei consigli a tutti i nostri iscritti. Il gruppo è supportato a amministrato da me e assieme a diversi collaboratori e moderatori: Fabio Massabò, Salvatore Coletta, Giuseppe Gagliostro, Gabriele Gianotti, Patrizia Pugni e Mattia Viglione”.