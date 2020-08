A Cervo un viaggio insolito per raccontare la vita del violinista genovese Niccolò Paganini (foto)

Grande apprezzamento ieri all’Oratorio di Santa Caterina in Cervo per lo spettacolo teatral musicale offerto Andrea Nicolini e l’Ensemble Phonodrama. La rappresentazione è un viaggio di scoperte e di stupore attraverso la vita del grande violinista genovese, Niccolò Paganini. Una serata in occasione del 57° Festival Internazionale di Musica da Camera.

Durante "Paganini: la vita minima e la meraviglia", il pubblico presente ha potuto ascoltare le opere più famose arrangiate da questo particolare quartetto formato da musicisti genovesi: Gianluca Nicolini al flauto traverso, Fabrizio Giudice alla chitarra, Lorenzo Tedone clarinetto e Luigi Tedone al fagotto. Accompagnati da Nicolini, attore narratore che ha introdotto e guidato l'Ensemble Phonodrama.

La strumentazione per questa formazione è curata dal Maestro (direttore d’orchestra, chitarrista, oltre che compositore) Michele Trenti. Il concerto di ieri sera è molto particolare, perché racconta Paganini in maniera inconsueta: oltre che nelle sue lettere, la vita e le vicissitudini del grande violinista si incontrano nella poco conosciuta sua autobiografia, e nelle parole e nei racconti di quanti, musicisti (spesso violinisti), letterati, compositori, amici, avversari, ebbero il destino di incontrarlo. Nel suo fulmineo e giovanissimo avvento, nell’esaltazione della sua grande e prorompente carriera, scorre il filo rosso di un uomo dal carattere forte e puntuto, determinato e insieme folle, se nella follia consideriamo la possibilità di restare coi piedi per terra e nel contempo di riuscire con un niente a decollare in mondi sconosciuti e a portare in quei mondi con sé tutti gli ascoltatori.



La serata si è svolta – come tutti gli appuntamenti del cartellone – nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19. "Il programma del Festival è visibile sul sito www.cervofestival.com e sulle pagine social della manifestazione. Sarà un anno speciale, nel quale conterà molto la collaborazione con il pubblico del Festival: per questo gli organizzatori lo ringraziano anticipatamente. Il Festival è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Performing Arts" - ricordano da Cervo gli organizzatori.



