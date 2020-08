Taggia: numerosi incidenti sulla Superstrada, alcune considerazioni di Gianni Calvi

"E finalmente qualcuno ha scoperto che sulla ‘Superstrada’, ovvero SP 548 in Taggia, si corre troppo e dopo qualche incidente con le vittime si corre ai ripari ma con interventi pagliativi come se per un omero spezzato prendessimo i fermenti lattici.

Il tratto discendente presenta una serie di accessi carrai che sono sacrosanti per gli utenti ma snaturano il concetto di superstrada e la riportano ad una normale arteria cittadina soltanto più larga delle solite. Mi risulta che sull'Aurelia bis ci siano accessi carrai: QUELLA E' UNA SUPERSTRADA!!!

Pertanto mi domando cosa si aspetta e porre su tutta la strada in oggetto il limite di 50Km/h eliminando il tratto (circa 800 metri) ove, essendo allocato il cartello di FINE 50 Km/h è possibile procedere a 90 per poi ritrovare il limite di 50: tutto ciò è ridicolo.

Da prove effettuate, ancorchè empiricamente, la differenza del tempo di percorrenza dell'intera tratta a 50Km/h o con il tratto a 90 è di circa 20 secondi che mi pare un'inezia. In due servizi di rilevazione con il Telelaser sono state accertate una ventina di infrazioni e parecchi utenti (a parte i soliti del ‘SIETE A FARE CASSA’, il migliore ‘SIETE A RUBARE PER LO STATO’ peraltro tutti ‘locali’) hanno ammesso di non aver notato il cartello che segnala il rinnovo del limite di velocità.

Ben venga ogni intervento per la sicurezza, compresi i birilli arancioni, che temo finiranno nel torrente Argentina che ivi scorre, ma intanto non si potrebbe, assai più rapidamente e meno costoso, togliere un cartello di FINE 50Km/h e intensificare i controlli?



Gianni Calvi".