Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 24 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

Concerto dell'Ebano Duo in Piazza San Giovanni ad Ospedaletti

LUNEDI’ 24 AGOSTO

SANREMO

10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino: la casa dove visse lui e la sua famiglia, i luoghi descritti nei suoi racconti e quelli da lui preferiti. Ritrovo in Piazza Colombo sotto il ‘pino’ (7 euro), info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

21.00. Presentazione libro ‘I Piedi sui Pedali – ‘Un viaggio tra il sensibile e il razionale’ di Diego Costacurta. Dialoga con l’autore il Prof. C. Bonacini. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti

21.30. Per ‘Cinema all’aperto’ a cura dell’Ariston Sanremo proiezione film ‘La Dea Fortuna’. Piazza Borea d’Olmo (ingresso 6 euro, 5 euro ridotto)

VENTIMIGLIA



18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

21.15. Per la rassegna cinematografica ‘Con gli occhi di chi migra – Tre film per porsi domande’, proiezione film ‘Alla mia piccola Sama’. A cura della ‘Scuola di Pace’ (5 euro). Piazzale della Spes, prenotazioni al 333 2866166



BORDIGHERA

16.30. Storie e Leggende di Bordighera: visita al centro storico partendo dalla chiesa di Sant'Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Ampelio, info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



OSPEDALETTI



21.30. ‘Musica in Piazza’: concerto per clarinetto ed arpa ‘Dalla musica classica europea alla passione latina’ con l’Ebeno Duo formato da Michele Zanon (arpa) e Erik Rojas (clarinetto). Piazza San Giovanni

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.30. Per ‘È ancora estate’, concerto della Jokers blues band con repertorio di brani rielaborati in chiave blues, spaziando tra rhythm 'n' blues soul, blues, funky e rock. Piazza Torre Santa Maria

FRANCIA



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

21.00. Franck Angello & Groove Session Band in concerto. Esplanade Jean-Gioan

Musei e Biblioteche

Ventimiglia

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 16.00-18.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

