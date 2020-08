Tennis: da dpmani al via importante torneo veterani 'Trofeo Città di Sanremo' con partecipazione straniera

Non si è ancora spenta l'eco del riuscito svolgimento del Torneo 'open' di tennis maschile e femminile, che al Circolo di corso Matuzia presieduto da Riccardo Civarolo si annuncia dal 24 al 30 agosto, un importante torneo veterani 'Trofeo Città di Sanremo' con partecipazione straniera.

In programma ci sono gare di singolare e doppio, maschile e femminile di categoria over 35 -40 - 45 - 50 - 60 - 65 - 70 - 75. Giudice-arbitro Guido Bonfiglio. Per informazioni sugli orari di gioco tel.0184/661776 - cell. 3499028655.



Nella foto del prof. Raneri vediamo due giovani protagoniste dei quarti di finale del singolare femminile ‘open’ (35 partecipanti), a sinistra Alessandra Teodosescu (Bordighera Lawn tennis) e Chiara Fornasieri (Stampa Sporting Torino) con vittoria di quest'ultima con il punteggio 3-6 6-2 6-3.