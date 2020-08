Calcio, Sanremese. 16-0 nel test all'Oneglia. Bifini: "C'è tanta qualità ma in Serie D sarà fondamentale mantenere la porta inviolata"

Nella prima uscita stagionale la Sanremese supera l’Oneglia Calcio (compagine di Seconda categoria in attesa del ripescaggio in Prima) per 16-0. L’allenamento congiunto si è svolto al Comunale a porte chiuse, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid.

Le reti sono state siglate nel primo tempo da Diallo (5), Gagliardi (2) e Romano. Nella ripresa sono andati a segno ancora Bregliano, Romano (2), Lo Bosco (2), Pellicanò, Martini e Demontis. Dragone ha parato un calcio di rigore. Mister Bifini ha tenuto a riposo in via precauzionale soltanto Gerace ed ha ruotato tutti gli uomini a sua disposizione.

Nel primo tempo i biancoazzurri sono scesi in campo col seguente undici: Gennaro, Pici, Castaldo, Mikhaylovskiy, Ponzio, Gemignani, Fenati, Doratiotto, Gagliardi, Diallo, Romano.

Nella ripresa invece, inizialmente, hanno giocato Dragone, Scarella, Bregliano, Mikhaylovskiy, Sturaro, Murgia, Bastita, Demontis, Pellicanó, Lo Bosco, Romano. Nel corso della seconda frazione sono entrati anche Del Ferro, Fava, Martini e di nuovo Castaldo che si è alternato con Mikhaylovskiy.

Al termine della gara, Alessio Bifini si è detto molto soddisfatto della prova dei suoi. “Era la nostra prima uscita – commenta il tecnico – ci tenevamo a fare bene. Stiamo lavorando tanto da due settimane e devo ringraziare la società perché mi ha messo a disposizione un gruppo dove la qualità non manca. I ragazzi si impegnano duramente durante gli allenamenti e questo è fondamentale se vogliamo andare lontano. Oggi abbiamo fatto delle belle cose, su altri aspetti dobbiamo continuare a lavorare. La cosa importante è che non abbiamo preso gol. Certo, quello di stamattina è solo un test di metà agosto, ma in serie D è fondamentale mantenere inviolata la propria porta. La formazione scesa in campo nel primo tempo non è quella titolare e gli altri che hanno giocato nel secondo tempo non devono sentirsi delle riserve. Manca ancora un mese all’inizio del campionato, c’è tempo per fare esperimenti. Tutti devono sentirsi sullo stesso piano e mettersi in discussione, come stanno facendo. Oggi pomeriggio i ragazzi avranno la possibilità di ricaricare le pile. Da domani si ricomincia”.