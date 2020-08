Imperia: presentati alla città i quattro candidati del Partito Democratico per la Provincia di Imperia

Grande affluenza ieri mattina al banchetto che il circolo Pd città di Imperia ha organizzato per presentare alla città i quattro candidati del Partito Democratico per la Provincia di Imperia: Annina Elena, Andrea Gorlero, Enrico Ioculano e Claudia Regina.



"I candidati - spiegano dalla Segreteria del Pd città di Imperia - hanno incontrato sostenitori e cittadinanza esponendo il nostro programma elettorale, accomunati dalla voglia di superare la disastrosa legislatura guidata dalla passata giunta regionale di destra, 5 anni drammatici per la sanità ligure, per il settore agricolo e per il nostro territorio".