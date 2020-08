Elezioni regionali: domani presentazione dei candidati della Lega a Genova

Domani, lunedì 24 agosto, a Genova, alle 11, nella sala Bi.Bi. Service di via XX Settembre 41/3 (terzo piano), si terrà la conferenza stampa di presentazione dei candidati della Lega alle elezioni regionali. Saranno presenti: il segretario regionale Edoardo Rixi, i referenti provinciali di Genova, Lorenzo Viviani, del Tigullio, Francesco Bruzzone, della Spezia, Stefania Pucciarelli, di Savona Paolo Ripamonti, e di Imperia, Flavio Di Muro.



Alle 11.30, presso il gazebo della Lega in largo Pertini, i candidati saranno a disposizione della stampa per foto e riprese video insieme al presidente Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci.



Per motivi organizzativi collegati all'emergenza Covid-19, Vi chiedo di accreditarvi entro le ore 20 di oggi, domenica 23 agosto, all'indirizzo: comunicazione@legaliguria.com.