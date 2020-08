alvoto – Veronica Russo (Fratelli d’Italia): “Sui giovani è fondamentale investire, garantendo un futuro lavorativo sul territorio”

“Bisogna fare in modo che i giovani non lascino l’Italia, andando all’estero in cerca di prospettive di lavoro migliori, perché sarebbe un impoverimento del tessuto sociale”. Così Veronica Russo, candidata al consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia per Giovanni Toti Presidente, è intervenuta nella nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi.

“Se i giovani vanno via – ha aggiunto - mi domando un domani chi porterà avanti la classe dirigente o prenderà in mano le aziende che i nonni ed i genitori hanno creato con grande fatica. Molte volte i ragazzi sono obbligati a svolgere un lavoro diverso da quello per il quale hanno studiato o devono andare via, magari anche in Francia come frontalieri. Sui giovani è quindi fondamentale investire perché rappresentano il futuro. Bisogna incentivare chi spende la propria vita sul territorio per riconoscergli un futuro lavorativo. La formazione, professionale o intesa come percorsi di scuola/lavoro, è importante affinchè un giovane si senta in grado di agire all’interno di una società. La formazione deve essere però snellita a livello burocratico. Molto è già stato fatto dall’Amministrazione Toti, ma molto si può ancora fare. Bisogna inoltre incentivare l’aspetto legato al divertimento, anche come sport, turismo ed associazionismo, che permette momenti di sana aggregazione. Se la politica riesce a fare qualcosa per i giovani – ha concluso Veronica Russo - loro si sentono considerati e quindi possono anche dare il proprio contributo”.

