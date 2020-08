Pot pourri lirico al 57° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: archi all’opera sul Sagrato dei corallini

Una Suite Paganiniana più che contemporanea e dedicata allo stile del sommo violinista genovese, un Rossini come non l’abbiamo quasi mai sentito, un baluardo sinfonico del nostro melodramma e poi musica dall’oltreoceano, dal Novecento ai giorni nostri. Un concerto put pourri in cui non è semplice trovare un fil rouge se non per la forma della trascrizione, che caratterizza tutti (o quasi) i pezzi in scaletta. Irrompono così Melodramma e Musical sul magico palcoscenico del 57° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

Martedì 25 agosto – ore 21.30 – sul Sagrato dei Corallini, l’Ensemble Archi all’Opera propone un programma curioso e variegato tra arie d’opera, brani cameristici e celebri estratti dal Musical americano.

Ensemble gli Archi all’Opera (dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova)

Pier Domenico Sommati – violino

Marco Ferrari ­­- violino

Giuseppe Francese - viola

Giulio Glavina – violoncello

Elio Veniali – contrabbasso

Concerto in collaborazione con Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

PROGRAMMA:

E.Veniali Suite paganiniana

G.Rossini Sonata a 4 n°1 in Sol maggiore

J.Suk Meditazione su un antico inno ceco op.35

P. Mascagni Intermezzo da Cavalleria Rusticana

A.A.V.V. Medley di arie d’opera

G.Gershwin Un Americano a Parigi

G.Gershwin Ouverture Cubana

L.Bernstein West side story: Suite

A.Marquez Danzon n°2



