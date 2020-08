Imperia, bilancio positivo per “Shopping, music and food by night” che ieri sera ha animato il centro storico portorino (Foto e video)

Bilancio positivo per “Shopping, music and food by night”: l’evento organizzato dal Consorzio Porto Maurizio con il patrocinio del Comune di Imperia e in collaborazione con l'Azienda Speciale Riviere di Liguria e Confcommercio, che ha animato ieri sera il centro storico portorino dalle 18.00 fino a mezzanotte. Le attività commerciali hanno infatti esteso il proprio orario di apertura.

Le principali vie interessate sono state Via Cascione, Via XX Settembre e Via San Maurizio. Per l'occasione i dehors dei locali sono stati ampliati in modo da permetter ai tanti cittadini e turisti accorsi di degustare i prodotti locali e fare shopping. Al posto delle band, che hanno sempre caratterizzato la “Notte Bianca”, rinviata nel suo format originale all’anno prossimo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, sono stati creati 15 punti musicali che hanno trasmesso generi differenti.

L’evento si è svolto nella massima sicurezza. Tutti i cittadini e gli operatori commerciali, come ormai da mesi avviene, hanno indossato la mascherina e mantenuto le distanze di sicurezza. Soddisfatto per la riuscita dell’evento Riccardo Caratto, Presidente civ del Consorzio Porto Maurizio. “Anche quest’anno abbiamo voluto fortemente questa ‘rimodulazione’ della manifestazione, ha dichiarato alla nostra testata, che è la famosissima 'Notte bianca' di Imperia che speriamo sia solo rinviata al 2021. Abbiamo dovuto ovviamente adattarci alle regole anti-covid, ma siamo soddisfatti di aver proposto una serata in allegria e in sicurezza ai tanti cittadini e turisti. Sempre, anche durante la Notte Bianca, abbiamo garantito che venisse svolta in totale sicurezza. Quest’anno abbiamo rimodulato non facendo esibire i gruppi per evitare assembramenti. Ringrazio di cuore tutte le forze dell’ordine che hanno collaborato alla stesura del piano per la sicurezza e hanno risposto in un numero straordinario. Un grazie anche a tutti i coloro i quali ci hanno aiutato affinché questa serata venga ricordata dagli imperiesi e non come una serata di spensieratezza e allegria, ma soprattutto in sicurezza”.

Sulla stessa linea d'onda anche l'assessore alla polizia municipale, Antonio Gagliano il quale ha dichiarato che “l’evento è andato per il meglio. L’organizzazione ha funzionato. Auspichiamo quindi che l’anno prossimo si possa svolgere la Notte Bianca senza queste problematiche legate al covid.

Presente all’iniziativa anche Enrico Lupi, presidente di Confcommercio Imperia e dell'Azienda Speciale Riviere di Liguria il quale ha sottolineato che “abbiamo sostenuto questa iniziativa perché non si poteva perdere questo appuntamento. Le nostre imprese vanno sostenute; con i bar, i ristoranti e i negozi aperti il pubblico ha risposto. Questa presenza è un ottimo segnale di ripartenza ed entusiasmo per gli operatori.

Intervenuto anche il famoso dj imperiese, Dj Tex: “La gente ha bisogno di divertirsi e uscire, ha detto, ma occorre salvaguardare la salute con la prevenzione. Quindi è stato giusto attuare queste modalità”.