Coronavirus, Toti: "Prudenza sì, paura no. Oggi abbiamo 28 nuovi casi, ma la Liguria è tra le regioni con l'incremento più basso di nuovi positivi in tutta Italia"

"Prudenza sì, paura no. Continuiamo a monitorare costantemente la situazione covid nella nostra regione: oggi abbiamo 28 nuovi casi positivi, individuati tramite la scrupolosa attività di monitoraggio e tracciamento che non abbiamo mai smesso di fare. Gli ospedalizzati restano stabili a 19, così come le terapie intensive, dove c’è un solo paziente ricoverato su 350 posti che abbiamo messo a disposizione per fronteggiare l’emergenza". Lo ha scritto il governatore ligure Giovanni Toti sulla propria pagina social.

"La Liguria è tra le regioni con l'incremento più basso di nuovi positivi in tutta Italia e oggi sono stati eseguiti oltre 1500 tamponi per individuare e isolare prontamente qualsiasi nuovo caso. Non abbassiamo mai la guardia, conclude, ma evitiamo inutili paure che ci paralizzano invece di farci andare avanti: non possiamo fermarci ora, ripartire in sicurezza si può e si deve, rispettando tutte le buone abitudini e le regole che abbiamo imparato in questi mesi".