Sanremo: momento di silenzio, riflessione e preghiera della comunità della Festa dei Popoli in ricordo di tutte le vittime della pandemia

Ieri pomeriggio a Pian di Nave a Sanremo, le comunità della Festa dei Popoli si sono riunite in un momento di Silenzio, Riflessione e Preghiera in ricordo di tutte le vittime della pandemia.



"È stato possibile cogliere la profonda similitudine di intenti - spiegano gli organizzatori - che in questo momento storico esiste tra tutte le persone, a prescindere dalla cultura e tradizione religiosa. È stato un momento intenso, profondo e arricchente.

Hanno parteciperanno il Parroco della Chiesa Ortodossa rumena di Sanremo Claudiu Mihai, l'Imam del Centro culturale islamico di Sanremo Alaa Ramzi, il Pastore della Chiesa Valdese Jonathan Terino ed il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta.

Quest'anno a causa dell'emergenza legata al Covid 19 non è stato possibile realizzare la 15a edizione della FESTA DEI POPOLI, evento promosso dalle comunità immigrate che si realizza ogni anno a Sanremo.

Si ringrazia il Lions Club Sanremo Host e Roberto Pecchinino per il servizio Audio Video, e l'assessore Costanza Pireri intervenuta in rappresentanza del Comune di Sanremo".

Nei prossimi giorni sarà possibile vedere le riprese dell'evento sul blog festadeipopolisanremo.blogspot.com