Ventimiglia: situazione di pericolo in via Tenda, un residente appella il Comune

"Cara redazione, volevo solo farvi pervenire una mia preoccupazione e di conseguenza una mia richiesta all'amministrazione comunale ventimigliese.



Il nuovo sottopasso di via Tenda è ormai vicino all'apertura oltre che ai pedoni, anche ai veicoli. Da anni, nel quartiere, abbiamo il problema dell'alta velocità dei veicoli che la percorrono. Si era cercato di porre rimedio chiedendo l'installazione di dossi artificiali, ma l'erroneo posizionamento, ne ha vanificato l'efficacia. Infatti, essendo stati installati a pochi metri l'uno dall'altro, molti conduttori (di auto, moto, scooter, biciclette..) transitano ad alta velocità nel piazzale/parcheggio, eludendo i due dissuasori piazzati davanti alla chiesa, mettendo anche in pericolo i pedoni che transitano nel piazzale. Molte volte si è rischiato l'incidente.

Con l'apertura del sottopasso (che tra le altre cose la sera sta diventando off limits già da subito ai pedoni a causa delle molteplici persone in stato di ebbrezza che lo usano come giaciglio o toilette in ore notturne) il traffico veicolare aumenterà proporzionalmente, ve ne lascio immaginare le conseguenze.

Credo, nella mia ignoranza in materia, che lo spostamento dei due dissuasori presenti, come richiesto più volte dai residenti, sia una necessità da non rimandare. Posizionarli prima delle due entrate del piazzale, invece che tra loro, potrebbe evitare lacrime. Speriamo, io come gli altri residenti, che queste parole siano ascoltate, visto che non comportano neanche una spesa per il comune se non una mezza giornata di lavoro da parte degli operai comunali.



Grazie".