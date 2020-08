Un padre accudito amorevolmente durante i mesi di ricovero, i ringraziamenti del figlio agli operatori sanitari

"Buongiorno. Oggi è domenica, e per molti significa serenità e tempo da dedicare ai propri cari. Io oggi vorrei dire grazie a tutti quegli operatori sanitari che dal 4 maggio, fino a giovedì scorso, si sono presi cura di mio padre. In questi mesi grazie a loro ho avuto modo di mantenere con lui un contatto telefonico e aggiornamenti sul suo stato di salute.



Il Covid mi ha allontanato fisicamente da lui a marzo, ma a maggio la positività al virus lo ha allontanato dalla sua struttura che è la sua casa, la sua seconda famiglia. Prima reparto Covid Sanremo, poi clinica San Michele Albenga, poi Emera Villa Julia, poi ancora al Castillo fino a giovedì. Le video chiamate mi hanno permesso di vedere solo gli occhi degli infermieri/e di turno, nulla più perché le protezioni individuali non permettono altro. Ma erano occhi sempre sorridenti ed io ero tranquillo.



Vorrei dir loro grazie di persona, ma non è possibile e quindi lo faccio tramite Sanremonews, che mi permette di far conoscere l’importanza durante l’isolamento di uomini e donne che si prendono cura dei nostri cari. Ora papà è tornato a Pigna alla sua seconda famiglia, ma prima per importanza, che lo assiste in un ulteriore periodo di isolamento che spero vada a concludere definitivamente questo lungo e triste percorso.



Ancora grazie di cuore a tutti da Giovanni di Pigna".